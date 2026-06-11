Португалия обыграла Нигерию перед стартом чемпионата мира

Сборная Португалии добилась победы в заключительном товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.

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Команда Роберто Мартинеса на своём поле обыграла Нигерию со счётом 2:1. Первый мяч хозяева забили на 23-й минуте усилиями Педру Нету. Незадолго до перерыва Акор Адамс восстановил равновесие, однако во втором тайме Консейсау вновь вывел португальцев вперёд и принёс своей команде победу.



Португалия успешно завершила подготовку к мировому первенству. На групповом этапе чемпионата мира португальская сборная сыграет с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго.