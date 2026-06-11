"Чемпионат мира не должен проводиться в такой стране". Блаттер обрушился с критикой на ФИФА

Экс-глава ФИФА Зепп Блаттер раскритиковал ситуацию с въездом официальных лиц на чемпионат мира 2026 года после инцидента с сомалийским арбитром Омаром Абдулкадиром Артаном.

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- Это невероятно и безумно. Если страна отказывает во въезде судье, это серьёзная проблема, и чемпионат мира не должен проводиться в такой стране. Вина лежит на ФИФА, - цитирует функционера L'Equipe.

Ранее стало известно, что судье было отказано во въезде в США, где пройдёт часть матчей мирового первенства. По мнению Блаттера, подобные случаи недопустимы для турнира такого уровня.Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдёт в США, Канаде и Мексике.