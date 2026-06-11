Трамп объяснил ужесточение проверок перед чемпионатом мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал меры по контролю въезда в страну накануне старта чемпионата мира 2026 года.

Фото: Getty Images

- Мы работаем над этим очень тщательно, чтобы гарантировать, что в нашу страну въедут правильные люди, - приводит слова президента Белый дом.

Глава государства заявил, что американские власти уделяют повышенное внимание вопросам безопасности и проверкам прибывающих гостей турнира.Ранее сообщалось о нескольких инцидентах. По данным СМИ, нападающий сборной Ирака провёл около семи часов на пограничном контроле, а одному из судей из Сомали было отказано во въезде в США.Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдёт на территории США, Канады и Мексики.