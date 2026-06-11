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ЧМ2022
Мексика
22:00
ЮАРНе начат

Трамп объяснил ужесточение проверок перед чемпионатом мира

Президент США Дональд Трамп прокомментировал меры по контролю въезда в страну накануне старта чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Глава государства заявил, что американские власти уделяют повышенное внимание вопросам безопасности и проверкам прибывающих гостей турнира.

- Мы работаем над этим очень тщательно, чтобы гарантировать, что в нашу страну въедут правильные люди, - приводит слова президента Белый дом.

Ранее сообщалось о нескольких инцидентах. По данным СМИ, нападающий сборной Ирака провёл около семи часов на пограничном контроле, а одному из судей из Сомали было отказано во въезде в США.

Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдёт на территории США, Канады и Мексики.

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