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Трамп объяснил ужесточение проверок перед чемпионатом мира
Сегодня, 03:16
Президент США Дональд Трамп прокомментировал меры по контролю въезда в страну накануне старта чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Глава государства заявил, что американские власти уделяют повышенное внимание вопросам безопасности и проверкам прибывающих гостей турнира.
- Мы работаем над этим очень тщательно, чтобы гарантировать, что в нашу страну въедут правильные люди, - приводит слова президента Белый дом.
Ранее сообщалось о нескольких инцидентах. По данным СМИ, нападающий сборной Ирака провёл около семи часов на пограничном контроле, а одному из судей из Сомали было отказано во въезде в США.
Чемпионат мира стартует 11 июня и пройдёт на территории США, Канады и Мексики.
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Дональд Трамп
ЧМ-2026
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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