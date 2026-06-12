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ЧехияЗавершен
Канада
22:00
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Барбоза: Россия могла бы дойти до четвертьфинала ЧМ-2026

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об игре сборной России.
Фото: РФС
Паулу Барбоза заявил, что российская национальная команда смогла бы дойти до 1/4 финала ЧМ-2026, если бы хорошо подготовилась к турниру.

"Думаю, российская команда, если бы хорошо подготовилась, то как минимум, вышла бы из группы и могла бы дойти до четвертьфинала чемпионата мира. У сборной России есть большие таланты, есть очень хорошие игроки.
Единственная проблема на данный момент - они мало играли на таком уровне, отсутствие практики", - сказал Барбоза "Матч ТВ".

Чемпионат мира 2026 года стартовал вчера, 11 июня. Финальный матч пройдёт 19 июля, а игры турнира примут стадионы Канады, США и Мексики. Всего в соревновании участвуют 48 сборных.

На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 35-ю строчку в рейтинге национальных команд ФИФА. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.

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