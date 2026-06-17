Роналду стал худшим игроком Португалии в первом тайме по одному показателю

Первый тайм матча с ДР Конго получился непростым для Криштиану Роналду

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Лидер сборной Португалии редко встречался с мячом и показал один из самых скромных статистических показателей в своей команде.



Как сообщает Whoscored, за первые 45 минут 41-летний нападающий коснулся мяча всего 16 раз. Это худший результат среди всех полевых игроков португальской сборной. Столько же касаний набрал только голкипер Диогу Кошта.



При этом Португалия открыла счёт уже на шестой минуте усилиями Жоау Невеша, который отличился ударом головой. Однако перед самым перерывом Йоан Висса восстановил равновесие, отправив команды отдыхать при счёте 1:1.