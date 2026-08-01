"Балтика" объявила о подписании французского футболиста

"Балтика" официально объявила о подписании центрального защитника Лориса Муйоколо.

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Французский футболист перешёл в калининградский клуб из "Гренобля", а соглашение с ним рассчитано до лета 2030 года.



25-летний игрок является воспитанником "Лорьяна". В составе "Гренобля", выступающего во втором по силе дивизионе Франции, Муйоколо играл с августа прошлого года. По информации СМИ, сумма трансфера составила около одного миллиона евро.