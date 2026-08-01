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"Балтика" одержала победу над "Динамо"

"Балтика" одержала первую победу в новом сезоне чемпионата России, обыграв на своём поле московское "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
Встреча второго тура завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. После безголевого первого тайма счёт на 57-й минуте открыл Николай Титков, которому ассистировал Натан Гассама. На 75-й минуте преимущество "Балтики" увеличил Брайан Хиль. Бело-голубые практически сразу забили ответный мяч: на 76-й минуте отличился Артур Гомес, однако уйти от поражения гостям в итоге не удалось.

Благодаря этой победе "Балтика" набрала первые три очка в нынешнем розыгрыше РПЛ. У "Динамо" в копилке одно набранное очко.

Чемпионат России. 2 тур

Голы: Титков, 57, Хиль, 75 (пен) - Артур Гомес, 76.

"Балтика": Латышонок, Варатынов, Гассама (Чивич, 70), Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель (Беликов, 87), Титков (Муфи, 68), М. Петров (Поспелов, 68), Оффор (Хиль, 62).

"Динамо": Расулов, Скопинцев (Рубенс, 83), Осипенко, Зайдензаль (Касерес, 65), Рикардо, Бителло, Глебов (Маринкин, 65), Фомин, Артур Гомес, Гладышев (Сергеев, 65), Тюкавин.

Предупреждения: Андерсон, 30, Мурид, 51.

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