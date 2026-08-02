УЕФА намерен добиться ухода Инфантино с поста главы ФИФА

Положение президента ФИФА Джанни Инфантино продолжает осложняться.

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Как сообщает The Telegraph, Союз европейских футбольных ассоциаций намерен добиваться ухода главы организации после конфликта вокруг проекта продажи части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.



Ранее Инфантино отказался от реализации этой инициативы после жёсткой позиции УЕФА, однако на этом противостояние не завершилось. По информации источника, европейская организация считает, что руководство ФИФА утратило доверие, и теперь настаивает на смене президента.



Если Инфантино не покинет должность добровольно, все 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА, готовы поддержать вотум недоверия.