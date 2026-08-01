Болельщики «Динамо» в глубоком недоумении: бело-голубые при Сандро Шварце выдали сверхпровальный старт

На этот раз московский клуб потерпел фиаско в Калининграде. Подробности – в материале Rusfootball.info.

Фото: ФК «Динамо», РПЛ





Удивительно, но, несмотря на это, в стартовом составе бело-голубых произошла лишь одна вынужденная замена: травмированного Андрея Лунева в воротах заменил Курбан Расулов. Зато Касерес и Маринкин вновь остались вне стартового состава, что только усиливало вопросы к немецкому специалисту.



В это время «Балтика», напротив, после поражения от



Но главным событием стало появление в воротах Евгения Латышонка с первых минут матча: 28-летний голкипер после возвращения в Калининград сразу же оправдал доверие тренерского штаба: уже на 7-й минуте он хладнокровно вышел из ворот, прервав опаснейшую атаку соперника.



Однако настоящий стресс-тест Латышонка ждал на исходе получаса игры, когда сначала он спас команду после того, как Бителло вырезал передачу на Гомеса, который не смог переиграть вратаря с близкой дистанции, а затем отразил мощный удар Тюкавина.



Рисунок игры очень напоминал сценарий недельной давности, когда динамовцы в матче против «Крыльев Советов» имели подавляющее преимущество: 70 на 30 по владению мячом, и 5-3 по ударам (2-1 в створ).



Впрочем, под конец первой половины встречи хозяева заставили соперника задуматься об обороне, чуть отступив от своей вертикальной манеры и отодвинув игру от собственных ворот.





В результате заключительный отрезок первого тайма остался полностью за калининградцами – и хотя забить до перерыва не удалось, психологическое преимущество начало медленно, но верно смещаться в сторону команды Андрея Талалаева.



Во втором тайме «Балтика» сполна воспользовались этим импульсом. Кульминацией стала изящная, словно наигранная до автоматизма, комбинация после подачи углового: точная подача на дальнюю штангу, откуда Натан Гассама скинул мяч на пустые ворота – Николаю Титкову оставалось лишь не промахнуться в этом моменте.



Сандро Шварц отреагировал на пропущенный мяч тройной заменой: на поле появились Иван Сергеев, Тимофей Маринкин и Хуан Касерес. Однако выход последнего едва ли можно назвать удачным: именно парагваец стал виновником эпизода в собственной штрафной, наступив правой ногой на ахиллово сухожилие нападающего «Балтики» Брайана Хиля.



Главный арбитр встречи в Калининграде Инал Танашев после подсказки VAR-центра назначил пенальти, к точке подошел сам обидчик – и уверенно реализовал удар, удвоив преимущество хозяев.



Оказавшись в довольном непростом положении (0:2), динамовцы бросились вперед. И почти тут же сократили отставание: в следующей же атаке после розыгрыша с центра Артур Гомес замкнул передачу Ивана Сергеева. На большее гостей не хватило: оставшиеся четверть часа прошли под диктовку «Балтики», которая уверенно довела дело до победы.



Для клуба из Калининграда эта победа – первая в истории над московским «Динамо». А вот для бело-голубых под руководством Сандро Шварца старт сезона складывается крайне непросто: всего один балл в первых двух турах при отнюдь не запредельном уровне соперников.



И невольно напрашивается вопрос: действительно ли нельзя дважды войти в одну реку?







Фото: ФК «Динамо», РПЛ Перед вторым туром чемпионата России наставник московского « Динамо » Сандро Шварц был непривычно хмур, выражая глубокое недовольство вторым таймом против «Крыльев Советов».Удивительно, но, несмотря на это, в стартовом составе бело-голубых произошла лишь одна вынужденная замена: травмированного Андрея Лунева в воротах заменил Курбан Расулов. Зато Касерес и Маринкин вновь остались вне стартового состава, что только усиливало вопросы к немецкому специалисту.В это время «Балтика», напротив, после поражения от ЦСКА (1:2) провела серьезную работу над ошибками, выставив в опорной зоне Мурида в паре с Менделем, а справа на фланге дебютировал Шнапцев.Но главным событием стало появление в воротах Евгения Латышонка с первых минут матча: 28-летний голкипер после возвращения в Калининград сразу же оправдал доверие тренерского штаба: уже на 7-й минуте он хладнокровно вышел из ворот, прервав опаснейшую атаку соперника.Однако настоящий стресс-тест Латышонка ждал на исходе получаса игры, когда сначала он спас команду после того, как Бителло вырезал передачу на Гомеса, который не смог переиграть вратаря с близкой дистанции, а затем отразил мощный удар Тюкавина.Рисунок игры очень напоминал сценарий недельной давности, когда динамовцы в матче против «Крыльев Советов» имели подавляющее преимущество: 70 на 30 по владению мячом, и 5-3 по ударам (2-1 в створ).Впрочем, под конец первой половины встречи хозяева заставили соперника задуматься об обороне, чуть отступив от своей вертикальной манеры и отодвинув игру от собственных ворот.В результате заключительный отрезок первого тайма остался полностью за калининградцами – и хотя забить до перерыва не удалось, психологическое преимущество начало медленно, но верно смещаться в сторону команды Андрея Талалаева.Во втором тайме «Балтика» сполна воспользовались этим импульсом. Кульминацией стала изящная, словно наигранная до автоматизма, комбинация после подачи углового: точная подача на дальнюю штангу, откуда Натан Гассама скинул мяч на пустые ворота – Николаю Титкову оставалось лишь не промахнуться в этом моменте.Сандро Шварц отреагировал на пропущенный мяч тройной заменой: на поле появились Иван Сергеев, Тимофей Маринкин и Хуан Касерес. Однако выход последнего едва ли можно назвать удачным: именно парагваец стал виновником эпизода в собственной штрафной, наступив правой ногой на ахиллово сухожилие нападающего «Балтики» Брайана Хиля.Главный арбитр встречи в Калининграде Инал Танашев после подсказки VAR-центра назначил пенальти, к точке подошел сам обидчик – и уверенно реализовал удар, удвоив преимущество хозяев.Оказавшись в довольном непростом положении (0:2), динамовцы бросились вперед. И почти тут же сократили отставание: в следующей же атаке после розыгрыша с центра Артур Гомес замкнул передачу Ивана Сергеева. На большее гостей не хватило: оставшиеся четверть часа прошли под диктовку «Балтики», которая уверенно довела дело до победы.Для клуба из Калининграда эта победа – первая в истории над московским «Динамо». А вот для бело-голубых под руководством Сандро Шварца старт сезона складывается крайне непросто: всего один балл в первых двух турах при отнюдь не запредельном уровне соперников.И невольно напрашивается вопрос: действительно ли нельзя дважды войти в одну реку?Фото: ФК «Динамо», РПЛ

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