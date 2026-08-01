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Галактионов объяснил поражение "Локомотива" от махачкалинского "Динамо"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов подвёл итоги выездного матча с махачкалинским "Динамо", завершившегося поражением со счётом 1:2.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению наставника железнодорожников, до перерыва его команда полностью контролировала ход встречи, однако после отдыха ситуация изменилась.

- Мы уступили в счете. Первый тайм неплохой, цельный, были подходы и хорошие моменты. Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову. Вадик мог получать вторую желтую, поэтому приняли решение его поменять, выпустили молодого игрока. Дали сопернику возможность сравнять счет на эмоциях, плюс замены, все логично. Нужно поблагодарить ребят за самоотдачу, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Следующий матч в чемпионате России "Локомотив" проведёт 8 августа на домашнем поле против тольяттинского "Акрона".

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