Галактионов объяснил поражение "Локомотива" от махачкалинского "Динамо"

Фото: ФК "Локомотив"

- Мы уступили в счете. Первый тайм неплохой, цельный, были подходы и хорошие моменты. Арбитр показал ранние карточки Батракову и Ракову. Вадик мог получать вторую желтую, поэтому приняли решение его поменять, выпустили молодого игрока. Дали сопернику возможность сравнять счет на эмоциях, плюс замены, все логично. Нужно поблагодарить ребят за самоотдачу, - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".