Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Акрон
1 - 2 1 2
РубинЗавершен
ЦСКА
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Динамо Мх
2 - 1 2 1
ЛокомотивЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
Динамо2 тайм

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Ленинградец
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Нефтехимик
1 - 0 1 0
ТекстильщикЗавершен
Спартак Кострома
2 - 2 2 2
ЕнисейЗавершен

"Локомотив" проиграл махачкалинскому "Динамо"

Махачкалинское "Динамо" на своём поле обыграло московский "Локомотив" в матче второго тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо" Мх
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Первыми отличились железнодорожники. На 31-й минуте Вадим Раков вывел гостей вперёд после передачи Алексея Батракова.

После перерыва махачкалинцы сумели переломить ход встречи. На 57-й минуте Миро восстановил равновесие, а на 73-й Никита Глушков забил победный мяч после передачи Хуссема Мрезига.

Чемпионат России

2 тур

Голы: Миро, 57, Глушков, 73 - Раков, 31.

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук (Аззи, 46), Алибеков, Апшацев (Смелов, 81), Мрезиг (Кагермазов, 89), Глушков, Сундуков, Лесовой (Хубулов, 67), Миро, Агаларов (Джабраилов, 46).

"Локомотив": Митрюшкин (Лантратов, 60), Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас (Погостнов, 87), Батраков, Бакаев, Пиняев (Голубев, 60), Руденко (Салтыков, 76), Раков (Еремеев, 46).

Предупреждения: Батраков, 26, Раков, 36, Хубулов, 90+5.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 9
  • Нравится
  • +5
  • Не нравится