"Локомотив" проиграл махачкалинскому "Динамо"

Фото: ФК "Динамо" Мх

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Первыми отличились железнодорожники. На 31-й минуте Вадим Раков вывел гостей вперёд после передачи Алексея Батракова.После перерыва махачкалинцы сумели переломить ход встречи. На 57-й минуте Миро восстановил равновесие, а на 73-й Никита Глушков забил победный мяч после передачи Хуссема Мрезига.Чемпионат России2 турМиро, 57, Глушков, 73 - Раков, 31.Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук (Аззи, 46), Алибеков, Апшацев (Смелов, 81), Мрезиг (Кагермазов, 89), Глушков, Сундуков, Лесовой (Хубулов, 67), Миро, Агаларов (Джабраилов, 46).Митрюшкин (Лантратов, 60), Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас (Погостнов, 87), Батраков, Бакаев, Пиняев (Голубев, 60), Руденко (Салтыков, 76), Раков (Еремеев, 46).Батраков, 26, Раков, 36, Хубулов, 90+5.