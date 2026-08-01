"Локомотив" проиграл махачкалинскому "Динамо"

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Первыми отличились железнодорожники. На 31-й минуте Вадим Раков вывел гостей вперёд после передачи Алексея Батракова.
После перерыва махачкалинцы сумели переломить ход встречи. На 57-й минуте Миро восстановил равновесие, а на 73-й Никита Глушков забил победный мяч после передачи Хуссема Мрезига.
Чемпионат России
2 тур
Голы: Миро, 57, Глушков, 73 - Раков, 31.
"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук (Аззи, 46), Алибеков, Апшацев (Смелов, 81), Мрезиг (Кагермазов, 89), Глушков, Сундуков, Лесовой (Хубулов, 67), Миро, Агаларов (Джабраилов, 46).
"Локомотив": Митрюшкин (Лантратов, 60), Сильянов, Ньямси, Морозов, Фассон, Карпукас (Погостнов, 87), Батраков, Бакаев, Пиняев (Голубев, 60), Руденко (Салтыков, 76), Раков (Еремеев, 46).
Предупреждения: Батраков, 26, Раков, 36, Хубулов, 90+5.