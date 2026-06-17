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Стала известна тревожная статистика Роналду после матча с ДР Конго

Матч с ДР Конго оказался неудачным для Криштиану Роналду не только с точки зрения результата.
Фото: Getty Images
Нападающий сборной Португалии не сумел отличиться и обновил собственный антирекорд на крупных международных турнирах.

После встречи первого тура чемпионата мира - 2026 безголевая серия 41-летнего форварда на чемпионатах мира и Европы достигла десяти матчей подряд. Как сообщает Opta Sports, это самый продолжительный подобный отрезок в карьере португальца.

Кроме того, игра с ДР Конго стала одной из самых незаметных для Роналду на крупных турнирах. За все 90 минут капитан португальской сборной коснулся мяча лишь 25 раз.

Напомним, матч завершился вничью со счётом 1:1.

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