Нападающий Уэда признан лучшим игроком матча Тунис — Япония

Форвард сборной Японии Аясе Уэда получил награду лучшего игрока матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 с командой Туниса.

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Японцы разгромили тунисцев со счётом 4:0, Уэда оформил дубль (31', 83'), а также отдал результативную передачу на Дзюню Ито (69') в моменте с третьим голом. Ещё один мяч забил Даити Камада (4').



Сборная Японии с 4 очками расположилась на втором месте группы F ЧМ-2026. Лидирует в квартете команда Нидерландов, также набравшая 4 балла и опередившая японцев лишь за счёт большего числа забитых мячей.



В заключительном туре групповой стадии Япония сыграет со Швецией, а Нидерланды — с Тунисом. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся одновременно — в 02:00 мск.