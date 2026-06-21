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Тунис установил антирекорд чемпионатов мира среди африканских сборных

Сборная Туниса досрочно завершит выступление на мундиале после группового этапа.
Фото: Getty Images
Во втором туре команда крупно уступила Японии со счётом 0:4 и лишилась даже математических шансов на выход из группы

Неудача стала для тунисцев второй подряд на турнире. Ранее африканская сборная была разгромлена Швецией (1:5), а после двух матчей пропустила уже девять мячей.

По данным MisterChip, Тунис стал первой африканской командой с 1974 года, которая получила девять или более голов в двух стартовых встречах чемпионата мира. Последний раз подобный антирекорд был зафиксирован у сборной Заира, пропустившей 11 мячей на мундиале 52 года назад.

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