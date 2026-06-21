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Пономарев: когда увидел, как хорошо играют американцы, прямо обалдел

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info заявил, что для него стало неожиданностью успешное выступление сборной США на чемпионате мира по футболу.
Фото: ФИФА
- Ничья в матче Эквадора и Кюрасао - сенсация?

- Не знаю, не сказать, что ох какая команда Эквадор. Если бы сборная Кюрасао сыграла вничью с Кот-д'Ивуаром, я бы назвал это сенсацией. Потому что у ивуарийцев неплохая команда.

А вот кто меня действительно удивил, так это американцы. Их успешное выступление стало откровением для меня. Когда увидел, как они хорошо играют, прямо обалдел! Шустрые, техничные, с координацией полный порядок. Никак не ожидал, что они два матча подряд выиграют. И это при том, что соккер у них в принципе непопулярен.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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