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Стало известно, на какой срок Бразилия потеряла Рафинью из-за травмы

Сборная Бразилии на время лишилась одного из своих лидеров.
Фото: Getty Images
Вингер Рафинья получил травму в матче группового этапа чемпионата мира против Гаити и выбыл примерно на две недели. По информации Globo, игрок с высокой долей вероятности пропустит не только заключительный матч группового этапа против Шотландии, но и возможную встречу 1/16 финала турнира.

Футболист "Барселоны" был вынужден покинуть поле ещё до перерыва. Повреждение он получил во встрече второго тура, которая завершилась уверенной победой бразильцев со счётом 3:0.

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