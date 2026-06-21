Стало известно, на какой срок Бразилия потеряла Рафинью из-за травмы

Сборная Бразилии на время лишилась одного из своих лидеров.

Фото: Getty Images

Вингер Рафинья получил травму в матче группового этапа чемпионата мира против Гаити и выбыл примерно на две недели. По информации Globo, игрок с высокой долей вероятности пропустит не только заключительный матч группового этапа против Шотландии, но и возможную встречу 1/16 финала турнира.



Футболист "Барселоны" был вынужден покинуть поле ещё до перерыва. Повреждение он получил во встрече второго тура, которая завершилась уверенной победой бразильцев со счётом 3:0.