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Бубнов назвал причину проблем Роналду в сборной Португалии

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Александр Бубнов встал на защиту Криштиану Роналду после критики в адрес португальского форварда по итогам стартового матча чемпионата мира.
Фото: ФИФА
По мнению эксперта, проблема заключалась не в действиях самого нападающего, а в недостаточной поддержке со стороны партнёров. Бубнов считает, что Роналду несколько раз грамотно открывался за спины защитникам и создавал возможности для выхода один на один.

- Он в четырех моментах как в свои лучшие годы, с защитником делает вовремя рывок. Мячи у Витиньи и Невеша - людей, которые могут пас дать, а они ему не дают пас! А он здорово один на один выходит, - сказал эксперт в эфире "Коммент.Шоу".

Напомним, в первом туре чемпионата мира сборная Португалии поделила очки с ДР Конго (1:1).

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