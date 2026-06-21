Бубнов назвал причину проблем Роналду в сборной Португалии

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- Он в четырех моментах как в свои лучшие годы, с защитником делает вовремя рывок. Мячи у Витиньи и Невеша - людей, которые могут пас дать, а они ему не дают пас! А он здорово один на один выходит, - сказал эксперт в эфире "Коммент.Шоу".

По мнению эксперта, проблема заключалась не в действиях самого нападающего, а в недостаточной поддержке со стороны партнёров. Бубнов считает, что Роналду несколько раз грамотно открывался за спины защитникам и создавал возможности для выхода один на один.Напомним, в первом туре чемпионата мира сборная Португалии поделила очки с ДР Конго (1:1).