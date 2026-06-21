Бубнов раскритиковал судью за решение не удалять Месси

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- Мало того, что он ему кость мог поломать, он и ахилл мог порвать. С акцентом ударил. Оправдания нету. Получается, что звёзд можно удалять, только если они калеками делают или убьют футболиста, - сказал эксперт на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

Специалист считает, что капитан аргентинцев должен был получить красную карточку за фол против Аиссы Манди. По мнению Бубнова, действия нападающего представляли серьёзную опасность для здоровья соперника.Напомним, в том эпизоде главный арбитр не показал Месси даже жёлтую карточку. Впоследствии аргентинец остался на поле и оформил хет-трик, а действующие чемпионы мира одержали победу над Алжиром со счётом 3:0.