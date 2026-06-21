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Кузнецов: у Португалии есть зависимость от Роналду

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о текущей форме Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
Дмитрий Кузнецов заявил, что Роналду может выходить в концовках матчей, но в основном составе должны находиться другие футболисты.

"Все говорят, что Роналду зря критикуют, но, если честно, у Португалии есть Криштианузависимость. Нужно, чтобы впереди играли быстрые и подвижные футболисты.
Да, у Роналду есть опыт, но футбол сейчас немного другой. Он может помогать команде в концовках, но не должен играть весь матч", - сказал Кузнецов "Матч ТВ".

Криштиану Роналду является капитаном сборной Португалии. На текущем чемпионате мира 41-летний нападающий отыграл весь матч против ДР Конго (1:1), результативными действиями не отметился.

23 июня европейская национальная команда сыграет против Узбекистана. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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