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Самедов - о ничьей Кюрасао с Эквадором: Адвокат - великий тренер

Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о наставнике национальной команды Кюрасао Дике Адвокате.
Фото: Getty Images
Александр Самедов заявил, что ничья сборной Кюрасао с Эквадором является грандиозным событием.

"При Адвокате я был буквально на одном сборе. Сложно его охарактеризовать, потому что толком под его руководством я не поработал.

Но он потрясающий тренер! То, чего он добился - это невероятно. И то, что вчера сотворила его сборная - это грандиозное событие. Он великий тренер, и в очередной раз это доказал", - сказал Самедов "Советскому спорту".

Сегодня, 21 июня, состоялся матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Эквадора и Кюрасао. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

Дик Адвокат был назначен главным тренером национальной команды в мае 2026 года. Ранее нидерландский специалист возглавлял сборную России и петербургский "Зенит".

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