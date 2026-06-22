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Барбоза предупредил сборную Португалии перед матчем с Узбекистаном

Агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Португалии и Узбекистана на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По словам Барбозы, команда Роберто Мартинеса обладает сильным подбором исполнителей, однако добиться успеха на турнире можно лишь за счёт качественной коллективной игры. В противном случае сборную Португалии могут ждать серьёзные трудности.

- Все ждут отличной игры от Португалии, потому что у нас индивидуально много прекрасных футболистов, но нужна командная игра. Либо мы будем лучше играть как команда, либо будут серьёзные проблемы, - приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Свой следующий матч на мировом первенстве португальцы проведут против сборной Узбекистана. Игра запланирована на 23 июня и начнётся в 20:00 мск.

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