Барбоза предупредил сборную Португалии перед матчем с Узбекистаном

Агент Паулу Барбоза поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Португалии и Узбекистана на чемпионате мира 2026 года.

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- Все ждут отличной игры от Португалии, потому что у нас индивидуально много прекрасных футболистов, но нужна командная игра. Либо мы будем лучше играть как команда, либо будут серьёзные проблемы, - приводит слова Барбозы Metaratings.ru

По словам Барбозы, команда Роберто Мартинеса обладает сильным подбором исполнителей, однако добиться успеха на турнире можно лишь за счёт качественной коллективной игры. В противном случае сборную Португалии могут ждать серьёзные трудности.Свой следующий матч на мировом первенстве португальцы проведут против сборной Узбекистана. Игра запланирована на 23 июня и начнётся в 20:00 мск.