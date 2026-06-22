Месси оформил дубль и вывел Аргентину в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Аргентины одержала вторую победу подряд на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Во встрече второго тура группы J действующие чемпионы мира обыграли Австрию со счётом 2:0 и досрочно гарантировали себе выход в плей-офф.



Главным героем матча вновь стал Лионель Месси. Уже в дебюте встречи капитан аргентинцев не сумел реализовать пенальти. Однако незадолго до перерыва форвард исправился, открыв счёт. Точку в матче Месси поставил уже в компенсированное время, оформив дубль.



После двух туров команда Лионеля Скалони набрала максимальные шесть очков и единолично возглавляет группу. Австрийцы с тремя баллами остаются на второй позиции.