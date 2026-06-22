Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Уругвай
2 - 2 2 2
Кабо-ВердеЗавершен
Новая Зеландия
1 - 3 1 3
ЕгипетЗавершен
Аргентина
2 - 0 2 0
АвстрияЗавершен

Мбаппе и Дембеле выйдут с первых минут: объявлены составы Франции и Ирака

Определены стартовые составы сборных Франции и Ирака на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
С первых минут у французов на поле появятся Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе и Баркола.

Тренерский штаб сборной Ирака сделал выбор в пользу следующих футболистов: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем и Хуссейн.

Команды начнут матч в полночь по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится