Мбаппе и Дембеле выйдут с первых минут: объявлены составы Франции и Ирака

Определены стартовые составы сборных Франции и Ирака на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

С первых минут у французов на поле появятся Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе и Баркола.



Тренерский штаб сборной Ирака сделал выбор в пользу следующих футболистов: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем и Хуссейн.



Команды начнут матч в полночь по московскому времени.