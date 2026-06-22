Месси забил больше, чем 40 сборных на чемпионате мира

Лионель Месси ударно начал чемпионат мира 2026 года. После двух туров группового этапа капитан сборной Аргентины уже записал на свой счёт пять забитых мячей.

Фото: Getty Images

В стартовой встрече турнира нападающий оформил хет-трик в ворота Алжира, а затем дважды отличился в игре с Австрией. Во многом благодаря результативности своего лидера аргентинцы досрочно решили задачу по выходу в плей-офф.



Примечательно, что по итогам двух матчей Месси забил больше, чем большинство участников мирового первенства. На данный момент на счету форварда пять голов, тогда как 40 из 48 сборных, выступающих на турнире, забили меньше голов на ЧМ-2026.