Месси сделал заявление после выхода Аргентины в плей-офф ЧМ-2026

Лионель Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Австрией во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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- Рад, что победили сегодня. Победа во всех матчах – всегда в наших планах. Она была крайне важной и далась нам тяжело. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее. На турнире все матчи проходят в равной, напряжённой борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом, - цитирует форварда пресс-служба сборной Аргентины.

После матча нападающий отметил, что аргентинцы сделали важный шаг к решению турнирных задач и теперь могут чувствовать себя увереннее перед следующими встречами.Напомним, встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу аргентинцев. Сам Месси оформил дубль, а также довёл количество своих голов на чемпионатах мира до 18, укрепив лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира.