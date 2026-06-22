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Генич отреагировал на исторический рекорд Месси

Константин Генич кратко отреагировал на историческое достижение Лионеля Месси в матче чемпионата мира 2026 года против сборной Австрии.
Фото: Getty Images
После того как капитан аргентинцев стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, известный комментатор написал в своём телеграм-канале одно слово: "Король".

Рекордный гол Месси забил на 39-й минуте встречи второго тура группового этапа. Этот мяч стал для форварда 17-м на чемпионатах мира и позволил ему обойти Мирослава Клозе, который завершил карьеру с 16 голами на мундиалях. Впрочем, на этом аргентинец не остановился. Уже в компенсированное ко второму тайму время Месси оформил дубль и довёл свой рекордный показатель до 18 забитых мячей.

Сама встреча завершилась победой Аргентины со счётом 2:0.

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