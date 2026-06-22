Месси отреагировал на вопрос о своём историческом достижении

Лионель Месси прокомментировал историческое достижение, которого добился в матче чемпионата мира 2026 года против сборной Австрии.

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- Мы думали только о том, чтобы одержать победу, и знали, что каждый матч будет сложным и ни один соперник ничего нам не подарит, - сказал футболист.

После финального свистка капитана аргентинцев спросили, думал ли он о рекорде Мирослава Клозе перед выходом на поле. Нападающий дал понять, что его внимание было сосредоточено не на личной статистике, а на результате команды.Напомним, встреча завершилась победой аргентинцев со счётом 2:0. Месси оформил дубль и довёл число своих голов на чемпионатах мира до 18.