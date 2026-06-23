Губерниев отреагировал на рекорд Месси, упомянув Роналду

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- Раньше я был уверен в Криштиану! Но он сегодня полено! Слабак в португальской сборной! Иное дело - Месси, сильный и командный игрок! - написал Губерниев в телеграм-канале.

Телеведущий остался под большим впечатлением от игры капитана сборной Аргентины и при этом жёстко раскритиковал лидера португальской команды.По мнению Губерниева, нынешний Месси приносит гораздо больше пользы своей сборной, чем Роналду.При этом комментатор отметил, что, несмотря на восхищение аргентинцем, в вопросе футбольного мастерства он по-прежнему отдаёт предпочтение Диего Марадоне.