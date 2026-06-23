Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе продолжает подниматься в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Нападающий открыл счёт уже на 14-й минуте встречи, которая проходит в Филадельфии. Благодаря этому мячу на счету Мбаппе стало 15 голов на мировых первенствах.



Француз поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов чемпионатов мира за всю историю, сравнявшись по этому показателю с Роналдо. Выше располагаются только два футболиста - Мирослав Клозе, забивший 16 мячей, и Лионель Месси, который ранее довёл свой рекордный показатель до 18 голов.