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Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе продолжает подниматься в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
Нападающий открыл счёт уже на 14-й минуте встречи, которая проходит в Филадельфии. Благодаря этому мячу на счету Мбаппе стало 15 голов на мировых первенствах.

Француз поднялся на третью строчку в списке лучших снайперов чемпионатов мира за всю историю, сравнявшись по этому показателю с Роналдо. Выше располагаются только два футболиста - Мирослав Клозе, забивший 16 мячей, и Лионель Месси, который ранее довёл свой рекордный показатель до 18 голов.

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