Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
20:00
УзбекистанНе начат
Англия
23:00
ГанаНе начат

Губерниев назвал Неймара одним из лучших футболистов мира

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил, ждёт ли выхода на поле бразильского нападающего Неймара в матче сборных Бразилии и Шотландии.
Фото: Getty Images
Первые две встречи группового этапа чемпионата мира с Марокко (1:1) и Гаити (3:0) Неймар пропустил из-за травмы. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти сообщил, что форвард готов помочь команде в игре с Шотландией.

"Если он будет готов, то сыграет. В сборной Бразилии хорошая конкуренция, пожелаем ему здоровья. Конечно, хочется видеть Неймара на поле, но тренеру виднее.

Неймар не будет никого удивлять, он — один из лучших игроков мира, и, если у него будет здоровье, чтобы выйти и сыграть — он это сделает", — передаёт слова Губерниева "Матч ТВ".

Матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия пройдёт 25 июня на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится