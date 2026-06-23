Губерниев назвал Неймара одним из лучших футболистов мира

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев ответил, ждёт ли выхода на поле бразильского нападающего Неймара в матче сборных Бразилии и Шотландии.

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Неймар не будет никого удивлять, он — один из лучших игроков мира, и, если у него будет здоровье, чтобы выйти и сыграть — он это сделает", — передаёт слова Губерниева "Матч ТВ"

Первые две встречи группового этапа чемпионата мира с Марокко (1:1) и Гаити (3:0) Неймар пропустил из-за травмы. Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти сообщил, что форвард готов помочь команде в игре с Шотландией."Если он будет готов, то сыграет. В сборной Бразилии хорошая конкуренция, пожелаем ему здоровья. Конечно, хочется видеть Неймара на поле, но тренеру виднее.Матч 3-го тура групповой стадии ЧМ-2026 Шотландия — Бразилия пройдёт 25 июня на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.