Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Франция
3 - 0 3 0
ИракЗавершен
Норвегия
3 - 2 3 2
СенегалЗавершен
Иордания
1 - 2 1 2
АлжирЗавершен
Португалия
20:00
УзбекистанНе начат
Англия
23:00
ГанаНе начат

Файзуллаев поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, какие эмоции испытывает от участия в чемпионате мира по футболу.
Фото: Getty Images
Узбекистанская национальная команда играет в финальной стадии мирового первенства впервые в своей истории. В первом туре группового этапа Узбекистан проиграл Колумбии со счётом 1:3, единственный гол команды забил Файзуллаев.

"Чемпионат мира — это совсем другой уровень. По-моему, это лучший турнир в карьере любого игрока. Очень горд, что мы дебютировали на чемпионате мира и достойно играли с Колумбией.

В первом тайме, конечно, чуть волновались, волнение было, а во втором всё ушло", — сказал Файзуллаев в видео на YouTube-канале Fonbet.

Во 2-м туре Узбекистан сыграет с командой Португалии, которая в первом матче сыграла вничью 1:1 со сборной ДР Конго. Матч Португалия — Узбекистан состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 20:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится