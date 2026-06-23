Файзуллаев поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев рассказал, какие эмоции испытывает от участия в чемпионате мира по футболу.

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"Чемпионат мира — это совсем другой уровень. По-моему, это лучший турнир в карьере любого игрока. Очень горд, что мы дебютировали на чемпионате мира и достойно играли с Колумбией.

Узбекистанская национальная команда играет в финальной стадии мирового первенства впервые в своей истории. В первом туре группового этапа Узбекистан проиграл Колумбии со счётом 1:3, единственный гол команды забил Файзуллаев.В первом тайме, конечно, чуть волновались, волнение было, а во втором всё ушло", — сказал Файзуллаев в видео на YouTube-канале Fonbet.Во 2-м туре Узбекистан сыграет с командой Португалии, которая в первом матче сыграла вничью 1:1 со сборной ДР Конго. Матч Португалия — Узбекистан состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 20:00 мск.