Аршавин назвал Роналду проблемой сборной Португалии

Фото: Getty Images

"Ещё перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик.