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Аршавин назвал Роналду проблемой сборной Португалии

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о роли нападающего Криштиану Роналду в нынешней сборной Португалии.
Фото: Getty Images
По мнению Аршавина, на первый план в португальской команде должны выходить другие футболисты, а не 41-летний ветеран.

"Ещё перед началом чемпионата было понимание, что Криштиану — это больше проблема для сборной Португалии. Если посмотреть по именам, там команда не хуже, чем у французов и испанцев. Но роль Роналду настолько большая, а КПД на позиции центрального нападающего невелик.

Но всё может измениться — зависит от тренера и самого Роналду. Может, ему стоит понять, что он уже не в состоянии давать больше, чем другие футболисты. У них в составе Бруну Фернандеш, Витинья, Невеш — это люди, которым надо выходить на первые роли", — передаёт слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

В первом туре группового этапа Португалия сыграла вничью 1:1 с командой ДР Конго. Роналду провёл на поле все 90 минут и не отметился результативными действиями.

Во 2-м туре португальцы померятся силами со сборной Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 23 июня. Начало — в 20:00 мск.

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