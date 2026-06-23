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Гасилин дал прогноз на матч Португалии и Узбекистана: всё уже расписано

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о предстоящем матче сборных Португалии и Узбекистана на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Алексей Гасилин предположил, что Криштиану Роналду отметится дублем в матче против сборной Узбекистана.

"Криштиану забьет два гола, один с пенальти, другой из штрафной площади. Он сделает дубль, всё будет спокойно, всё уже расписано. Думаю, что будет счет 3:1.
Верю в гол узбеков? Очень хочется, чтобы они забили, и есть внутреннее ощущение, что так и будет", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Сегодня, 23 июня, состоится матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана. Встреча пройдет на "Эн-Эр-Джи Стэдиум". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

На данный момент Португалия занимает третье место в турнирной таблице группы K, Узбекистан располагается на четвертой строчке.

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