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Жирков высказался о сравнении Месси и Роналду на ЧМ-2026

Рекорд Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира продолжает оставаться одной из главных тем турнира.
Фото: ФИФА
Своим мнением о достижении капитана сборной Аргентины поделился бывший футболист сборной России Юрий Жирков.

- Месси забил пять голов, а Роналду пока не забил ни одного. На данном этапе бессмысленно говорить о споре Месси и Роналду. На чемпионатах мира аргентинец выступает лучше, - передаёт слова Жиркова Metaratings.ru.

Напомним, в матче с Австрией (2:0) Месси оформил дубль и довёл число своих голов на чемпионатах мира до 18. Благодаря этому аргентинец единолично возглавил список лучших бомбардиров в истории турнира.

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