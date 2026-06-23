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Роналду забил Узбекистану в начале матча ЧМ-2026

Криштиану Роналду открыл счёт своим голам на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Капитан сборной Португалии отличился уже в дебюте матча второго тура группового этапа против Узбекистана.

41-летний нападающий поразил ворота соперника на шестой минуте встречи, выведя португальцев вперёд.

Этот мяч стал для Роналду первым на нынешнем мировом первенстве. До этого форвард не смог отметиться результативными действиями в стартовом матче турнира против ДР Конго, который завершился вничью со счётом 1:1.

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