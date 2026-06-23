Роналду установил уникальное достижение на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился историческим достижением после гола в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Узбекистана.

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Забив на шестой минуте встречи, 41-летний форвард стал автором голов на шести разных чемпионатах мира. Ранее капитан португальской сборной отличался на турнирах 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.



Гол в ворота сборной Узбекистана стал для Роналду первым на нынешнем чемпионате мира и позволил ему пополнить коллекцию результативных действий на мировых первенствах.