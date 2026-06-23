Роналду стал вторым самым возрастным автором гола в истории ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился ещё одним историческим достижением на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Форвард поразил ворота Узбекистана в матче второго тура группового этапа и стал одним из самых возрастных авторов голов в истории турнира.



На момент забитого мяча капитану португальской команды было 41 год. Благодаря этому Роналду поднялся на второе место в списке самых возрастных футболистов, которым удавалось отличиться на мировых первенствах.



Лидером рейтинга остаётся бывший нападающий сборной Камеруна Роже Милла. На чемпионате мира 1994 года он забил в ворота России в возрасте 42 лет.