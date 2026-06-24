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Хорватия одержала первую победу на ЧМ-2026

Сборная Хорватии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года. Во встрече второго тура группы L хорваты с минимальным счётом обыграли Панаму.
Фото: ФИФА
Судьбу матча решил единственный точный удар. На 54-й минуте отличился нападающий Анте Будимир, который принёс своей команде важнейшие три очка в борьбе за выход в плей-офф.

Для хорватской сборной эта победа стала первой на нынешнем турнире. В стартовом туре команда уступила Англии со счётом 2:4. Панама, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд после неудачи в игре с Ганой (0:1).

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