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Кузнецов раскритиковал поведении Роналду в матче с Узбекистаном на ЧМ-2026

Дмитрий Кузнецов, комментируя игру Криштиану Роналду против сборной Узбекистана, обратил внимание не только на результативность португальца, но и на его поведение на поле.
Фото: ФИФА
Экс-игрок ЦСКА считает, что в матче с не самым сильным соперником форвард чувствовал себя слишком свободно.

- Ему всё давали делать. А в конце я заметил одну детальку. Он уже начал хамить, втыкаться в игроков. Был бы соперник европейского уровня, ему бы ноги оторвали за такие выходки, - приводит слова Кузнецова "Чемпионат".

Напомним, сборная Португалии одержала крупную победу над Узбекистаном со счётом 5:0. Роналду появился на поле с первых минут и оформил дубль, забив свои первые мячи на чемпионате мира 2026 года.

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