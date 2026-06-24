УЕФА поздравил Месси с 39-летием

УЕФА поздравил Лионеля Месси с днём рождения.



Фото: ФИФА

- С момента своего первого выступления в турнирах УЕФА в 2004 году Лионель Месси подарил зрителям незабываемые моменты на европейской арене и за её пределами. С днём рождения, Лео! - говорится в сообщении УЕФА в соцсетях.

24 июня нападающему сборной Аргентины и "Интер Майами" исполнилось 39 лет.Большую часть карьеры Месси провёл в "Барселоне", вместе с которой выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Также аргентинец неоднократно становился обладателем "Золотого мяча".На чемпионате мира 2026 года Месси уже установил новый исторический рекорд. На счету форварда 18 голов на мировых первенствах. По этому показателю он опережает Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе, у которых по 16 мячей.