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Губерниев объяснил разгром Узбекистана в матче с Португалией

Дмитрий Губерниев высказался о крупной победе сборной Португалии над Узбекистаном во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По словам комментатора, результат матча во многом стал следствием заметной разницы в уровне исполнителей.

- Сборная Узбекистана была хуже на всех участках поля, каждый их футболист индивидуально намного слабее оппонента. Нужно смотреть уровень Португалии на фоне других соперников, - цитирует телеведущего "Матч ТВ".

Напомним, встреча завершилась уверенной победой команды Роберто Мартинеса со счётом 5:0. Одним из главных героев матча стал Криштиану Роналду, оформивший дубль.

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