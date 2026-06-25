Форвард сборной Канады побил рекорд Дзюбы на чемпионатах мира

Нападающий сборной Канады Промис Дэвид вписал своё имя в историю чемпионатов мира.

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Форвард установил новый рекорд среди футболистов сборных-хозяек мундиалей по скорости гола после выхода на замену.



В матче третьего тура группового этапа против Швейцарии Дэвид появился на поле после перерыва и поразил ворота соперника уже через 71 секунду. Этот мяч стал самым быстрым голом игрока команды-хозяйки турнира после выхода со скамейки запасных за всю историю мировых первенств.



Предыдущее достижение принадлежало Артёму Дзюбе. На домашнем чемпионате мира 2018 года российский нападающий отличился в матче с Саудовской Аравией спустя 90 секунд после появления на поле.