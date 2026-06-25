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Определились составы на матч Эквадор - Германия

Определились стартовые составы сборных Эквадора и Германии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Вите, Франко, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата, Ангуло.

Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Раум, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц.

Перед третьим туром Германия является единоличным лидером квартета E, набрав шесть очков и досрочно оформив путёвку в плей-офф. Эквадор с одним баллом занимает третье место и ещё сохраняет шансы на выход из группы.

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