Определились составы на матч Эквадор - Германия

Определились стартовые составы сборных Эквадора и Германии на матч заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Эквадор: Галиндес, Инкапье, Пачо, Ордоньес, Вите, Франко, Кайседо, Йебоа, Валенсия, Плата, Ангуло.



Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Киммих, Раум, Павлович, Мусиала, Вирц, Зане, Нмеча, Хаверц.



Перед третьим туром Германия является единоличным лидером квартета E, набрав шесть очков и досрочно оформив путёвку в плей-офф. Эквадор с одним баллом занимает третье место и ещё сохраняет шансы на выход из группы.