Ковтун назвал двух фаворитов ЧМ-2026: отличные команды

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"Фавориты ЧМ-2026 - сборные Франции и Аргентины. Это две отличные команды. Месси будет тащить Аргентину, а Мбаппе - Францию. Лучшим игроком турнира станет кто-то из них", - сказал Ковтун Metaratings

В рамках 1/16 финала чемпионата мира-2026 года сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде 4 июля. Встреча пройдет в Майами на стадионе "Хард Рок". Начало - в 01:00 по московскому времени.Национальная команда Франции проведет матч со Швецией 1 июля на арене "Метлайф" в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по московскому времени.