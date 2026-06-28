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Португальский агент раскритиковал Роналду: вчера я не увидел его на поле

Португальский агент Пауло Барбоза высказался об игре Криштиану Роналду в матчах ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Пауло Барбоза заявил, что Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду на текущем чемпионате мира.

"Где результативные действия? Где удары по воротам, передачи? Вчера я его на поле не увидел. Зато видит главный тренер... Ну что ж, подождем матча с Хорватией. Разве можно сравнивать нынешнего Роналду с Месси?
Посмотрите, что каждый из них делает для своей сборной. Небо и земля, к сожалению для нас, португальцев. Надо быть объективным", - сказал Барбоза "Спорт-Экспрессу".

Сегодня, 28 июня, состоялся матч в рамках заключительно тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Колумбии и Португалии. Встреча завершилась ничьей со счетом 0:0.

Криштиану Роналду провел три полных матча в составе своей национальной команды на текущем мундиале. 41-летний форвард отличился двумя голами в игре против Узбекистана.

3 июля Португалия встретится с Хорватией в 1/16 финала ЧМ. Начало - в 02:00 по московскому времени.

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