Семак назвал сборную, чей вылет с ЧМ-2026 его расстроил

Фото: Getty Images

Жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше. Но все главные матчи впереди", - сказал Семак "Чемпионату"

Российский специалист заявил, что сборная Турции рано вылетела с текущего мундиаля. Семак добавил, что ему жаль сборную Ирана, которая не вышла в плей-офф."Есть неожиданности на чемпионате мира. Это, например, достаточно ранний вылет сборной Турции. Пока рано судить, ведь не так много команд на этой стадии выбыли из турнира.Сборная Ирана заняла третье место в турнирной таблице группы G чемпионата мира-2026, набрав 3 очка в трех матчах. Подопечные Амира Галенои сыграли вничью с национальными командами Новой Зеландии (2:2), Бельгии (0:0) и Египта (1:1).