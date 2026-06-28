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Семак назвал сборную, чей вылет с ЧМ-2026 его расстроил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о неожиданностях, которые произошли на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что сборная Турции рано вылетела с текущего мундиаля. Семак добавил, что ему жаль сборную Ирана, которая не вышла в плей-офф.

"Есть неожиданности на чемпионате мира. Это, например, достаточно ранний вылет сборной Турции. Пока рано судить, ведь не так много команд на этой стадии выбыли из турнира.

Жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше. Но все главные матчи впереди", - сказал Семак "Чемпионату".

Сборная Ирана заняла третье место в турнирной таблице группы G чемпионата мира-2026, набрав 3 очка в трех матчах. Подопечные Амира Галенои сыграли вничью с национальными командами Новой Зеландии (2:2), Бельгии (0:0) и Египта (1:1).

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