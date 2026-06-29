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Зырянов оценил работу Адвоката во главе сборной Кюрасао

Председатель правления "Зенита", бывший игрок питерского клуба Константин Зырянов отметил работу Дика Адвоката на посту главного тренера сборной Кюрасао.
Фото: Getty Images
На дебютном для себя чемпионате мира 2026 года команда набрала одно очко и заняла четвёртое место в группе E, не сумев квалифицироваться в плей-офф турнира.

"Работа Адвоката в Кюрасао отличная. С Диком я не на связи, но за Кюрасао смотрел. Очень рад, что забили немцам, сыграли вничью.

Это историческое достижение для такой небольшой страны", — передаёт слова Зырянова "Матч ТВ".

Константин Зырянов играл под руководством Дика Адвоката за "Зенит". На групповой стадии ЧМ-2026 Кюрасао проиграл Германии (1:7), сыграл вничью с Эквадором (0:0) и уступил Кот-д'Ивуару (0:2).

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