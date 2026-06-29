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Первый тренер Файзуллаева высказался о выступлении Узбекистана на ЧМ-2026

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника Аббосбека Файзуллаева, высказался о выступлении сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026.
Фото: Сборная Узбекистана по футболу
Узбекистанцы не набрали ни одного очка на групповой стадии турнира и заняли четвёртое место в группе K. Два гола сборной на турнире забили Файзуллаев и Элдор Шомуродов.

"То, что Узбекистан вышел на чемпионат мира, уже большой шаг. Вошли в историю. Команда выступила достойно.

Где-то были ошибки, но без поражений не бывает побед — ребята молодцы, мне понравилось. В дальнейшем будем идти вперёд", — отметил Ан в беседе с "Чемпионатом".
На групповом этапе ЧМ-2026 Узбекистан проиграл Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

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