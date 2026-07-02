Кирьяков оценил шансы Кейна на "Золотой мяч"

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- Давайте подождём конца чемпионата мира. Такие матчи с ДР Конго, где Кейн оформил дубль, идут в большой актив для каждого игрока, который претендует на эту индивидуальную награду, - приводит слова Кирьякова "Чемпионат"

По мнению специалиста, дубль в матче с ДР Конго заметно усилил позиции английского форварда в борьбе за награду.На нынешнем мировом первенстве капитан сборной Англии забил уже пять мячей. В завершившемся клубном сезоне Кейн записал на свой счёт 61 гол и семь ассистов на партнёров, а также помог "Баварии" выиграть чемпионат и Кубок Германии.