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Европейская сборная покинула топ-10 рейтинга ФИФА после вылета с ЧМ-2026

Неудачное выступление на чемпионате мира - 2026 дорого обошлось сборной Германии.
Фото: ФИФА
После поражения от Парагвая в серии пенальти на стадии 1/16 финала команда выпала из первой десятки обновлённого рейтинга ФИФА. Немецкая сборная потеряла две позиции и теперь располагается на 12-й строчке мирового рейтинга. Для Германии это первое подобное падение после завершения турнира.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

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