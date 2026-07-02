Европейская сборная покинула топ-10 рейтинга ФИФА после вылета с ЧМ-2026

Неудачное выступление на чемпионате мира - 2026 дорого обошлось сборной Германии.



Фото: ФИФА

После поражения от Парагвая в серии пенальти на стадии 1/16 финала команда выпала из первой десятки обновлённого рейтинга ФИФА. Немецкая сборная потеряла две позиции и теперь располагается на 12-й строчке мирового рейтинга. Для Германии это первое подобное падение после завершения турнира.



Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.